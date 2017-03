Indicado de Trump à Suprema Corte critica declarações do presidente sobre juiz Agência Estado Link



Indicado à Suprema Corte, o juiz Neil Gorsuch afirmou que os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos juízes são "desalentadores" e "desmoralizantes". Em fevereiro, Trump descreveu um magistrado de Seattle que barrou um decreto presidencial com mudanças na imigração, qualificando-o como "suposto juiz" em um texto no Twitter.



Gorsuch havia criticado Trump em uma reunião privada com o senador democrata Richard Blumenthal, pouco após o episódio, mas não havia se pronunciado publicamente. "Eu conheço essas pessoas e sei quão decentes ela são e quando alguém critica a honestidade ou a integridade ou os motivos de um juiz federal eu acho isso desalentador e acho isso desmoralizante", afirmou Gorsuch durante sua audiência de confirmação no Senado.



O magistrado também disse que ninguém está acima da lei, ao ser questionado sobre Trump e questões de segurança nacional. O senador Patrick Leahy questionou Gorsuch se o presidente tem o direito de autorizar a tortura se isso violar leis aprovadas pelo Congresso. "Nenhum homem está acima da lei", afirmou. Na campanha eleitoral, Trump mostrou-se favorável a endurecer os interrogatórios na luta contra o Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.







