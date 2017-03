Petrobras: não haverá mudança no direito de voto dos preferencialistas Agência Estado Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 20h20





Comentários via Facebook:





O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que não haverá "mudança no direito de voto dos preferencialistas", após registrar o terceiro resultado negativo consecutivo em 2016.



Pela Lei das Sociedades Anônimas, ao registrar o terceiro resultado negativo consecutivo, a empresa é obrigada a dar direito a voto aos donos de ações preferenciais até que volte a lucrar. No caso da Petrobras, isso significa que o controle sai das mãos da União e passa a ser compartilhado com grandes grupos privados, principalmente estrangeiros.



A companhia, no entanto, entende que a Lei do Petróleo (9.478/97) protege os direitos do governo. Segundo o artigo 62 da Lei, "a União manterá o controle acionário da Petrobras com a propriedade e posse de, no mínimo, 50% das ações, mais uma ação, do capital votante". Além disso, determina que as ações preferenciais nunca tenham direito a voto.



Pré-sal



Parente afirmou ainda que a empresa poderá exercer o direito de preferência como operadora do pré-sal nos leilões que o governo vai promover neste ano. Parente disse ainda que a companhia pode mexer no seu plano de investimento em função das licitações.



"Precisamos aguardar que o governo anuncia as áreas de leilões. Vamos olhar essas áreas e, nas que nos interessarem, vamos exercer o direito de preferência. Sabemos a área de um leilão (de unitizadas), mas não temos decisão ainda", afirmou.



Parente participou nesta terça-feira, 21, de coletiva de imprensa para divulgar o resultado financeiro de 2016.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão