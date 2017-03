Justiça condena Via Rondon a indenizar vítima de acidente Lázaro Jr. Link



Na ação, ele alegou que estava dentro dos limites de velocidade e foi surpreendido com diversas capivaras atravessando a pista. Apesar de ter desviado de algumas delas, colidiu o veículo dele em alguns dos animais.



Os argumentos utilizados para requerer a indenização foram a ausência de sinalização indicando que poderia haver animais na pista e a ausência de iluminação. Ele alega que conseguiu enxergar os animais somente quando já estava próximo, não conseguindo evitar a colisão.



A assessoria de imprensa da Via Rondon informou que analisará o caso e se manifestará em breve.





