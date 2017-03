Hematomas em criança de cinco anos levantam suspeita Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 19h59





Comentários via Facebook: Atualização: 20h12 de 21/03/2017



A Polícia Civil investiga possível maus-tratos contra um menino de 5 anos, que está internado na Santa Casa de Araçatuba após sofrer crises de convulsão. Segundo o boletim de ocorrência, a criança é de Pereira Barreto e deu entrada no hospital na noite de sábado (18), acompanhada da madrasta.



O paciente foi transferido para o hospital de Araçatuba para mais exames, pois havia a suspeita de meningite. Porém, ao examiná-la, a equipe médica constatou vários hematomas nos braços e nas pernas da criança.



A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe até o hospital. O menino permaneceu internado e a madrasta foi levada ao plantão policial pela viatura, ouvida pelo delegado plantonista. A polícia não divulgou o teor do depoimento da testemunha.



SAÚDE

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, na tarde de segunda-feira (20) o paciente permanecia internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal e pediátrica. "Ele respira com ajuda de aparelho, mas responde alguns estímulos", informa.



Ainda de acordo com a Santa Casa, foi colhido material para investigar quadro de meningite, mas o resultado foi negativo. Apesar disso, serão feitos mais exames e não foi totalmente descartada a possibilidade de a criança ter contraído a doença. Equipe do IML (Instituto Médico Legal) esteve no hospital para exame de corpo de delito no menino.





