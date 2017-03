Aumento do gás de cozinha será, em média, de R$ 5 por botijão Ivan Ambrósio Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 19h48





Alexandre Souza/Folha da Região - 20/03/2017 Gás, hoje vendido entre R$ 45 e R$ 60, em Araçatuba, deve passar a custar entre R$ 50 e R$ 65 Gás, hoje vendido entre R$ 45 e R$ 60, em Araçatuba, deve passar a custar entre R$ 50 e R$ 65







O último reajuste realizado pela Petrobras ocorreu em 1º de setembro de 2015. Na ocasião, a alta foi de 11%. A revisão dos preços não se aplica ao GLP destinado a uso industrial. André Luis de Oliveira, que possui uma revenda de gás no bairro Umuarama, informou que já tem conhecimento do reajuste, entretanto, as distribuidoras não fixaram o índice. "Vamos ver quanto desse percentual será repassado, já que estamos trabalhando no limite de preço, em virtude da concorrência na cidade, fazendo com que as distribuidoras 'segurassem' o valor desde novembro", disse.



A reportagem entrou em contato com a Ultragaz e a Supergasbras, que possuem distribuidoras em Araçatuba, para comentarem o reajuste, mas não obteve respostas. No início deste mês, entre os dias 12 a 18, levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo) apontou que o preço médio do gás de cozinha em Araçatuba era de R$ 50,68. No período, o botijão mais barato era comercializado a R$ 40 e o mais caro, R$ 55. Foram pesquisadas 22 revendas. Em Birigui, no mesmo período, a ANP apontou média de R$ 51,65 - entre R$ 45 e R$ 55.





