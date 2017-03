Com Pedrinho e mais 6 da base, Carille ensaia Corinthians para o jogo de quinta Agência Estado Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 19h45





Comentários via Facebook:





Visando o clássico com o São Paulo, domingo, o técnico Fábio Carille decidiu poupar praticamente todo o time para a partida contra o Red Bull Brasil. Nesta terça-feira, o treinador comandou uma atividade tática cheia de novidades, tendo o meia Pedrinho como a principal delas. O menino de 18 anos foi testado entre os titulares ao lado de outros seis garotos da base. A definição da equipe, de fato, ocorre nesta quarta-feira, em treino que será realizado pela manhã, no CT Joaquim Grava.



O time treinado por Carille nesta terça-feira foi: Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marlone e Pedrinho; Léo Jabá. Durante a atividade, Marlone foi substituído por Fellipe Bastos e Matheus Vidotto entrou na vaga de Walter (que não está inscrito no Campeonato Paulista). Marlone está em negociações com o Atlético-MG, que cederia o atacante Clayton em troca do jogador.



A tendência é a de que o time na quinta-feira seja o mesmo que treinou nesta terça. A única dúvida é sobre a presença de Cássio, que sente dores musculares e pode ser poupado. Caso seja, Matheus Vidotto entra em seu lugar. Em relação ao time que perdeu para a Ferroviária, estão fora Fagner (com a seleção brasileira), Pablo, Jadson e Jô (poupados), além de Moisés, Camacho e Guilherme (todos voltaram para a reserva).



O que chamou a atenção do time esboçado por Carille é o fato de contar com sete garotos da base do clube. E isso contando com Cássio jogando. São eles: Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos, Guilherme Arana, Maycon, Pedrinho e Léo Jabá. Caso Cássio seja poupado, Matheus Vidotto, que também é da base, seria o oitavo da base na escalação.



Balbuena, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, correu em volta do gramado e pode retornar no clássico com o São Paulo. Carille tinha avisado que, após o jogo com a Ferroviária, iria poupar alguns jogadores por causa do desgaste físico. Ele escalou uma equipe mista contra Ferroviária e Ponte Preta. Caso confirme a equipe que treinou nesta terça, será o primeiro jogo de Pedrinho como titular entre os profissionais. O garoto aparece como umas das maiores promessas da base e fez a estreia contra a Ferroviária.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão