Anvisa proíbe papinha para bebês de fabricante sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 20, a venda de produtos alimentícios para crianças da marca Papá no Prato. Segundo a agência, os alimentos eram comercializados online por um fabricante desconhecido e não tinham registro.



Os produtos Etapapá 1, 2, 3 e Frutas, além de outros gêneros da marca Papá no Prato foram proibidos de serem fabricados, comercializados e divulgados em todo o Brasil.



Na resolução, de 17 de março deste ano, publicada no Diário Oficial da União, a agência lembra que os alimentos de transição para lactentes e crianças da primeira infância (de 0 a 6 anos) são de registro sanitário obrigatório.



Em seu site, a Papá no Prato informa que está em manutenção para regularizar a documentação dos produtos na Anvisa.



Na segunda, a agência divulgou também a interdição de um lote de paçoca em rolha da marca Dicel, produzida em Goiânia, por conter alto teor de uma substância cancerígena.







