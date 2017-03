Dupla é surpreendida com moto furtada em terreno Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar de Araçatuba flagrou na manhã desta terça-feira (21), no bairro Iporã, um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 com uma moto furtada. Equipe em patrulhamento pelo bairro foi informada que dois rapazes tinham sido vistos empurrando o veículo pela rua Paranapanema e foram ao local.



A dupla foi encontrada em frente a uma residência próxima a um bar e negou estar com uma moto. Entretanto, os policiais viram que o veículo, uma CG Titan 1990, no fundo do terreno dessa casa. A própria PM tinha registrado o boletim de ocorrência do furto, ocorrido no último domingo, e fez contato com a vítima, que foi até o plantão policial e reconheceu o veículo.



Após ser ouvido, o adolescente foi entregue à avó dele, enquanto o outro rapaz foi preso em flagrante por receptação. O delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 2 mil, mas o dinheiro não foi apresentado e o acusado foi encaminhado à cadeia.





