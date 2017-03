GOE apreende equipamentos em casa de acusado de agredir vizinha Lázaro Jr. Link



No imóvel reside um homem 40 anos, que é investigado por ter sido acusado de agredir com coronhadas uma vizinha, no último dia 14. Ele não foi encontrado. Com base nas informações cedidas pela vítima no boletim de ocorrência, foi pedido à Justiça um mandado de busca e apreensão para a residência do acusado.



No local, os policiais foram recebidos por um filho e uma ex-mulher do suspeito, que confirmaram que ele possui armas. Ainda de acordo com as testemunhas, o investigado viajou para o Paraná. A polícia encontrou também dois frascos de spray de pimenta, um cassetete e dois cinturões com coldres para armas.



A polícia ainda investiga se o acusado realmente é agente penitenciário, como informado anteriormente, ou se apenas fez curso para vigilante. O caso segue em investigação.



AGRESSÃO

A cabeleireira, de 18 anos, procurou a polícia na noite do dia 15. Ela contou que o cachorro escapou e começou a latir na frente da casa do vizinho. Quando foi buscá-lo, foi surpreendida pelo acusado, que saiu do imóvel com uma arma na cintura. Ele mandou ela sair da frente da casa dele com o animal, mas ela respondeu e foi agredida com uma coronhada na cabeça.



Segundo a vítima, ela permaneceu seis horas em observação no hospital e, quando voltou para casa, foi procurada novamente pelo acusado. Com duas armas, ele ameaçou matá-la caso contasse o ocorrido à polícia.

