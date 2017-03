Em reunião com aliados, Temer fala de novo no incômodo com Carne Fraca Agência Estado Link



O presidente Michel Temer, na reunião com os líderes dos partidos da base aliada, no Palácio do Planalto, voltou sinalizar incômodo do governo com a forma como foi desencadeada a Operação Carne Fraca, pela Polícia Federal, mas sem citar a instituição.



De acordo com líderes que participaram do encontro, Temer falou do "impacto negativo" que trouxe ao País a deflagração da operação que descobriu fraudes em investigações a frigoríficos. O presidente citou ainda que as pessoas "ficaram muito impressionadas" com a forma como foi feita a divulgação da operação e com o prejuízo causado, já que se trata de um número pequeno de frigoríficos que estariam envolvidos em desvios.



Embora a reunião tenha sido convocada para tratar da reforma da Previdência, o presidente tem defendido a carne brasileira em todos os eventos dos quais está participando. Mais cedo, durante conferência organizada pelo Council of The Americas em Brasília, o presidente afirmou que a Operação Carne Fraca causou "embaraço econômico" para o País com um alarde que prejudica os produtores brasileiros. "Não podemos deixar propagar impunemente um alarde que prejudica os produtores brasileiros", disse Temer no discurso.







