Açougue de Araçatuba acaba beneficiado com ação da PF

Ele explica que, pelo perfil do estabelecimento, o consumidor pode ver as peças, analisar a qualidade da carne, e escolher o que deseja levar fatiado, ao contrário do que acontece com o produto vendido a vácuo. "O frigorífico abate hoje e já nos entrega amanhã. E como há giro, não temos carne velha. O consumidor sabe disso e por isso houve uma melhora no movimento no final de semana", afirmou.



Um gerente de um supermercado de Araçatuba, que preferiu não ter o nome divulgado, diz que, por enquanto, ainda não é possível mensurar o impacto da operação no varejo local. "A coisa ainda está explodindo, está nas redes sociais, mas ainda não afetou as vendas."





