Prefeito de Birigui pede à Câmara aumento para o próprio salário

O presidente do Legislativo, Vadão da Farmácia (PTB), disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que a proposta procurou seguir o percentual que foi estabelecido para o reajuste dos servidores, visando uma reposição justa para a classe política. Embora a propositura seja da mesa diretora da Casa, Salmeirão comentou que ela atendeu pedido do Executivo. Segundo o petebista, o projeto deverá ser sancionado, caso seja aprovado, pois ele apenas corrige a inflação.





A Câmara de Birigui vai votar nesta terça-feira (21) o aumento salarial de 4,99% do prefeito Cristiano Salmeirão (PTB), do vice Carlito Vendrame (PTN) e dos 15 secretários. A proposta visa repor a inflação medida entre março de 2016 a fevereiro deste ano. Pela propositura, os vencimentos do chefe do Executivo passarão dos atuais R$ 16.827,31 para R$ 17.666,99. Já a remuneração de Carlito vai subir de R$ 5.609,10 para R$ 5.888,99. Os secretários terão seus rendimentos elevados de R$ 6.405,78 para R$ 6.725,43.O presidente do Legislativo, Vadão da Farmácia (PTB), disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que a proposta procurou seguir o percentual que foi estabelecido para o reajuste dos servidores, visando uma reposição justa para a classe política. Embora a propositura seja da mesa diretora da Casa, Salmeirão comentou que ela atendeu pedido do Executivo. Segundo o petebista, o projeto deverá ser sancionado, caso seja aprovado, pois ele apenas corrige a inflação.



