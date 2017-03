Ministro do Uruguai diz a Maggi que país não fará restrição à carne brasileira Agência Estado Link



O ministro da Agricultura do Uruguai, Tabaré Aguerre, telefonou nesta terça-feira, 21, para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para informar que seu país não adotará medidas restritivas à carne brasileira. Segundo relato de Maggi, o uruguaio disse que considera as medidas adotadas pelo governo brasileiro como suficientes. E rechaçou a ideia que o Uruguai deveria aproveitar a oportunidade para ocupar mercados na região. "Perde o Brasil, perde o Uruguai, perdemos todos", teria dito, segundo Maggi.







