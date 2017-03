Febraban avalia como positiva atuação do BC Agência Estado Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 10h40





Comentários via Facebook:





O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Murilo Portugal, avalia que a agenda do Banco Central para a redução dos spreads bancários "está indo muito bem". Para o executivo, não é certa a percepção de que bancos gostam de juro alto.



"Estamos com diagnóstico certo de que esse (o spread) é um problema de custos. Precisamos reduzir os custos para conseguir reduzir o spread", disse Portugal.



O presidente da Febraban lembrou que estudo do BC mostrou que cerca de 54% do spread é dedicado a cobrir custos relacionados à inadimplência. "Não só porque a inadimplência é alta no Brasil, mas porque a recuperação dos créditos que vão à inadimplência é fraca."



"Outra coisa são os custos operacionais elevados comparados com outros países e os custos tributários. A parte do lucro é 16% do spread", disse, ao citar que a parcela para o lucro não é majoritária. "Existe uma visão, às vezes equivocada, de que bancos gostam de juros altos e de spreads altos. Bancos gostam de emprestar, receber de volta o que emprestaram e, para isso, é preciso que exista educação financeira, existam bons projetos e também os custos sejam acessíveis."



Sobre a dificuldade em recuperar créditos inadimplentes, o executivo cita como exemplo a demora para que a Justiça decida sobre a recuperação de bens. "Às vezes, mesmo quando se tem garantia não se consegue recuperar, porque demora muito." Por isso, o presidente da Febraban elogia o fato de que, na agenda pela redução dos spreads, o governo tem como um dos focos a melhora da recuperação das garantias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão