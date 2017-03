Termina sem vítimas sequestro de ônibus em Niterói; polícia prende assaltante Agência Estado Link



Terça-Feira - 21/03/2017 - 10h35





Comentários via Facebook:





Terminou sem vítimas o sequestro a um ônibus em Niterói, no Grande Rio. Um assaltante fez passageiros reféns durante uma hora na manhã desta terça-feira, 21. O homem - que ainda não teve seu nome divulgado - foi preso após a libertação dos reféns.



Ainda não foi divulgado o número total de passageiros que foram mantidos no coletivo. O ônibus da linha 409 (Alcântara-Niterói) ficou parado no acesso à Ponte-Rio Niterói no sentido da capital fluminense, bloqueando o trânsito.



Policiais rodoviários federais e militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram enviados ao local e conduziram a negociação com o assaltante. O anúncio do assalto foi na Avenida do Contorno, por volta das 8h50, horário de grande movimentação na região, com pessoas indo para o trabalho.



O ônibus não pegaria a ponte em seu trajeto usual. Provavelmente, o coletivo tenha subido o acesso a mando dos assaltantes. Por causa do bloqueio, ocorreu grande engarrafamento em Niterói.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão