Líder do Boko Haram promete em novo vídeo estabeler um califado na África

Terça-Feira - 21/03/2017





O líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, jurou em novo vídeo continuar os ataques até que ele estabeleça um califado islâmico na África Ocidental e Central.



No vídeo de 27 minutos visto pela Associated Press, Shekau diz que seus militantes continuarão a atacar a cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, com ataques suicidas e bombardeios até que o país aceite os caminhos do Islã e suas regras constitucionais.



Shekau negou a acusação do vizinho Camarões de que neste mês 60 de seus homens foram mortos e 5.000 pessoas foram resgatadas de cativeiros.



Uma força multinacional está lutando contra o Boko Haram na Nigéria, especificamente na região do Lago Chade, em meio a uma das maiores crises. Fonte: Associated Press.







