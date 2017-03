Temer cita melhora na economia e convida estrangeiros a investir no Brasil Agência Estado Link



Terça-Feira - 21/03/2017





O presidente Michel Temer fez um chamado para que investidores internacionais venham ao Brasil e citou dados de melhoria na economia e de avanços de reformas para dizer que o País voltou a ser lucrativo para os interessados em investir aqui.



"Aqueles que podem e queiram investir no Brasil, podem fazê-lo. Posso dizer sem medo de errar: invistam no Brasil que vocês sairão ganhando", afirmou o presidente nesta terça-feira, 21, em conferência organizada pelo Council of The Americas. "Queremos que os Estados Unidos e quem mais possa invistam com muita força, entusiasmo e segurança no País", completou.



Temer voltou a avaliar que seu governo "conseguiu feitos mais que razoáveis" em pouco tempo, e citou, em primeiro lugar, a queda na inflação, que ficou abaixo do teto da meta de 6,5% em 2016. "Hoje a inflação está em torno de 5%, indicando que esse ano poderemos ficar abaixo do centro da meta de 4,5%. Isso é fruto de uma política econômica responsável, que passa pela redução de juros, prenunciando a hipótese de que a Selic possa voltar para um dígito", acrescentou.



O presidente citou também a abertura de quase 36 mil vagas de emprego formal em fevereiro, após 22 meses consecutivos de queda. "O que esperávamos que viesse no próximo semestre começou agora", analisou.



O presidente também comemorou o fato da Moody's ter alterado a perspectiva de rating do Brasil de "negativo" para "estável" na última semana. "Isso aumenta a nossa possibilidade de voltarmos a ter grau de investimento, o que significa o reconhecimento internacional de que o cenário é muito mais positivo", completou.



Temer citou ações como a liberação de contas inativas do FGTS, com uma injeção de cerca de R$ 35 bilhões a R$ 40 bilhões na economia e citou a continuidade de programas sociais continuam. O presidente disse ainda que o governo está lançando um programa de regularização fundiária nas cidades e no campo.



Ele lembrou que o leilão de quatro aeroportos na última semana teve um ágio "extraordinário". Ele voltou a dizer que as ações das Petrobras se valorizaram 145% em um ano e meio, demonstrando o retorno da confiabilidade da estatal.



"Há uma crença de que o País está renascendo. Não teria coragem de fazer esse discurso há seis meses, mas hoje tenho essa segurança. O Brasil tem rumo e não vai distrair-se em função de outros fatos", afirmou.



Para o presidente, cada um dos Poderes da República está organizado e realizando suas atividades harmoniosamente. "Estamos passando por um fenômeno de reconstitucionalização do País. Temos responsabilidade fiscal ao lado de responsabilidade social", concluiu.







