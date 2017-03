Ficou patente a necessidade de mudança do sistema eleitoral atual, diz Mendes Agência Estado Link



Começou na manhã desta terça-feira, 21, na comissão especial da Reforma Política da Câmara um seminário internacional promovido em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na abertura do evento, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse que ficou patente a necessidade de mudanças no sistema eleitoral brasileiro em vigor.



Em um breve discurso, Mendes afirmou que a possibilidade de reforma é uma oportunidade única em momento crucial, onde é necessário agir em pouco tempo. As mudanças que forem propostas pela comissão especial terão de ser aprovadas até o início de outubro deste ano para que as regras entrem em vigor na eleição de 2018. "O desafio é entregar uma reforma que responda aos anseios da população descrente da política", defendeu.



Mendes participou do evento acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que em discurso disse que o debate sobre a reforma vem em momento adequado. Em tom crítico, Maia disse que informações que estão na sociedade não correspondem à verdade. O discurso está relacionado à repercussão negativa do sistema de lista fechada proposto pelos líderes do Congresso, entre eles Maia.



"Com o fim do financiamento de pessoa jurídica, o País precisa construir algo novo", pregou o presidente da Câmara. Para Maia, o modelo em vigor hoje promove a renovação, mas faz isso dentro de um mesmo ciclo político.



Durante a manhã desta terça, especialistas falarão aos parlamentares sobre os diversos sistemas em vigor aplicados fora do País.







