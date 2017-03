Bandidos assaltam ônibus e fazem reféns na ponte Rio-Niterói Agência Estado Link



Bandidos assaltaram ônibus e fazem reféns na ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira, 21. Imagens da GloboNews mostram a movimentação da Polícia Militar (PM), Polícia Federal (PF) e ambulâncias no local.



Agentes da PM e da PF tentam negociar com os bandidos a libertação dos reféns. O ônibus fazia o trajeto Âncatara-Niterói. O acesso à ponte no sentido Rio está bloqueado, o que complica o tráfego em Niterói.



O assalto ocorreu por volta das 8h40 da manhã. Há informação de que, mais cedo, uma mulher grávida foi libertada. Ainda não há informações de quantas pessoas estão dentro do ônibus.







