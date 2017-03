Confiança com economia da China se fortalece, aponta pesquisa do PBoC Agência Estado Link



A confiança na economia da China entre banqueiros e empresários aumentou, de acordo com uma pesquisa trimestral do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), à medida que a produção industrial e o investimento na segunda maior economia do mundo se fortaleceram.



O índice de confiança dos banqueiros na economia ficou em 64,9%, 11,2 pontos porcentuais maior que o trimestre anterior, segundo o PBoC.



Executivos-chefes de empresas também disseram que estavam mais confiantes na economia, e que seus lucros aumentaram ligeiramente em relação ao mesmo período do ano anterior.



A China deverá ter crescimento econômico de 6,5% este ano, ligeiramente inferior ao crescimento do PIB do ano passado, de 6,7%. O governo tem tratado o corte de dívida como prioridade.



Apesar da promessa do governo de controlar as bolhas de ativos e mudar para uma política monetária mais restritiva, os preços da habitação aumentaram recentemente.



A maioria dos entrevistados disse que os altos preços de imóveis "são difíceis de aceitar". No entanto, a maioria também afirmou que planeja comprar uma casa nos próximos três meses. Fonte: Dow Jones Newswires.







