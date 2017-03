Dólar recua com exterior e fluxo comercial positivo Agência Estado Link



O dólar opera em baixa no mercado doméstico na manhã desta terça-feira, 21, sob influência da desvalorização externa da moeda norte-americana e um fluxo comercial positivo no mercado à vista, segundo o gerente de mesa de derivativos de uma corretora.



A retirada das restrições à carne importada do Brasil pela Coreia do Sul é bem recebida, segundo a fonte, e há expectativas de que o Ministério da Agricultura conseguirá convencer Europa, China, Hong Kong e Chile a retirarem também as restrições adotadas.



Às 9h25 desta terça, o dólar à vista recuava 0,26%, aos R$ 3,0648. O dólar futuro para abril, por sua vez, caía 0,31%, aos R$ 3,0745.







