Jean sofre lesão e desfalca o Palmeiras por pelo menos duas semanas Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 21h40





Comentários via Facebook:





Além dos jogadores que estão com as seleções nacionais, o Palmeiras terá mais um importante desfalque para os próximos jogos. O lateral-direito Jean recebeu um pisão no clássico com o Santos e foi constatada uma pequena fissura no pé direito, que o deixará fora das próximas partidas.



Segundo a assessoria do clube, o lateral passará por novos exames daqui duas semanas para acompanhar a evolução da lesão. Assim, ele é desfalque certo dos jogos contra Mirassol, Audax, Ponte Preta e do primeiro jogo das quartas de final do Paulista, caso o Palmeiras avance.



Ele pode retornar na segunda partida das quartas de final ou na partida contra o Peñarol, no dia 12 de abril, no Allianz Parque. Jean atuou em todos os jogos do Palmeiras na temporada.



O técnico Eduardo Baptista já tinha perdido Yerry Mina, Miguel Borja, Alejandro Guerra e Dudu, todos com suas seleções nacionais que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo nesta e na próxima semana. Eles não enfrentarão o Mirassol, nesta quarta-feira, e o Audax, sábado, ambos jogos no Allianz Parque.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão