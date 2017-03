Homem fica em estado grave ao ser atacado por abelhas Márcio Bracioli Link



Uma pessoa ficou em estado grave após ser atacada por um enxame de abelhas em uma estrada rural de Guararapes, na tarde desta segunda-feira (20). Outras quatro pessoas também foram feridas pelos insetos.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser deslocada para o local na busca por conter o ataque das abelhas e evitar que outras pessoas fossem feridas. Eles conseguiram controlar a situação, mas não foi informado o modo como operaram.



Ainda segundo os bombeiros, os feridos transitavam por uma estrada da zona rural da cidade, que ainda não é asfaltada, quando foram atacados. Não foi informado se eles estavam parados no momento do ataque.



PRONTO-SOCORRO

Eles foram socorridos para o pronto-socorro da cidade, enquanto o ferido mais grave foi levado para a Santa Casa de Araçatuba. Até por volta das 21h40 ele permanecia internado em estado grave.





