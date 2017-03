EUA perderam US$ 800 bi em comércio em 2016, isso não acontecerá mais, diz Trump Agência Estado Link



São Paulo, 20/03/2017 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que deseja o que considera um comércio mais justo com outros países. "Nosso país perdeu US$ 800 bilhões em comércio no ano passado e isso não acontecerá mais", disse Trump durante discurso no Kentucky. Na verdade, o déficit comercial do país no ano passado foi de US$ 502,3 bilhões.



"Estou falando sobre comércio recíproco", disse o presidente. O governo americano tem evitado as negociações comerciais multilaterais e privilegiado acordos bilaterais. Trump disse que está interessado em acordos comerciais, mas enfatizou que é necessário haver "justiça". "Nós queremos reciprocidade", afirmou. "Não vamos permitir que outros países tirem vantagem da gente, como tem acontecido."



Trump disse que pretende renegociar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês). "Começaremos a tratar disso em breve", comentou, qualificando o Nafta como "talvez o pior acordo" já feito na história. "Vai ser fácil" renegociá-lo, disse o presidente à plateia.



O presidente voltou a enfatizar que privilegiará os produtos e a geração de empregos no país. Disse defender "duas regras simples: compre da América e contrate na América". Além disso, voltou a afirmar que controlará a imigração, que segundo ele rouba empregos de americanos no país. Trump afirmou que os imigrantes ilegais já estão sendo perseguidos e sendo expulsos do país. "E não vamos deixar eles voltarem."



Trump reafirmou que pretende aumentar os gastos em infraestrutura, reduzir impostos e regulações "desnecessárias". Segundo ele, a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) vinha sendo uma "matadora de empregos", mas agora será uma "criadora de empregos", sob o comando de Scott Pruitt. O presidente prometeu que pretende agir para colocar os mineiros do setor de carvão de volta ao trabalho, que já reverteu regulações que segundo ele eram contrárias ao setor e falou em se produzir "carvão limpo" no país.



"Nós herdamos uma bagunça", afirmou Trump. Segundo ele, o governo trabalha agora para substituir o sistema de saúde aprovado pelo então presidente Barack Obama, o chamado Obamacare. Ele afirmou que não há divisões entre os republicanos, que controlam o Executivo e o Legislativo. Trump disse que pretende diminuir o custo com medicamentos para os americanos. "Os preços dos medicamentos ficarão bem mais baratos e isso acontecerá rápido", afirmou, citando por exemplo que buscará fazer processos de leilões para compra dos remédios.



Trump comentou rapidamente a Coreia do Norte, que tem chamado a atenção por fazer testes militares recentes, por exemplo de mísseis. "O que acontece lá é uma desgraça e não é nada inteligente", disse. O presidente afirmou ainda que acredita na "paz por meio da força".



"Nós somos americanos e o futuro pertence a nós", disse também o presidente. "Nós faremos a América grande novamente", voltou a dizer, usando seu slogan de campanha.







