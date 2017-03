Yacht Club de Araçatuba recebe convidados para festa animada Talita Carneiro Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 21h25





Comentários via Facebook:

Talita Carneiro/Folha da Região - 28/02/2017 As crianças se divertiram com "guerra" de cores, concurso de fantasia e uma dinâmica deliciosa As crianças se divertiram com "guerra" de cores, concurso de fantasia e uma dinâmica deliciosa







O Yacht Club de Araçatuba recebeu seus convidados para um almoço cheio de animação. A tradicional feijoada foi concorrida, e em meio a muito samba, o agito foi garantido.



As crianças também tiverem vez. Com "guerra" de cores, concurso de fantasia e uma dinâmica deliciosa, curtiram a tarde intensamente.



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Talita Carneiro/Folha da Região





Poucas festas de carnaval agitaram a cidade durante o período, mas a animação correu solta em pequenas reuniões, nos ranchos na costa do Rio Tietê e até mesmo no campo!O Yacht Club de Araçatuba recebeu seus convidados para um almoço cheio de animação. A tradicional feijoada foi concorrida, e em meio a muito samba, o agito foi garantido.As crianças também tiverem vez. Com "guerra" de cores, concurso de fantasia e uma dinâmica deliciosa, curtiram a tarde intensamente.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão