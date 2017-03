George Clooney realiza sonho de fã de 87 anos ao visitá-la em asilo Agência Estado Link



Sunrise/Divulgação - 20/03/2017 Clooney posou para foto ao lado de Pat Adams; ele atendeu a carta escrita pela casa de repouso Clooney posou para foto ao lado de Pat Adams; ele atendeu a carta escrita pela casa de repouso



O ator George Clooney visitou nesta segunda-feira, 20, a casa de repouso Sunrise, no Reino Unido, onde mora Pat Adams, uma fã de 87 anos que sempre teve o sonho de conhecê-lo.



"Um sonho se realizou hoje!", publicou a recepcionista do local, Linda Jones, em seu Facebook. "A senhora na foto ama George Clooney. Ela mencionava todos os dias como amaria encontrá-lo, especialmente por ele viver tão perto. Então, uma carta foi escrita perguntando se seria possível realizar seu sonho. O que tornou tudo mais especial foi que seu aniversário ocorreu na mesma semana. Ele trouxe um cartão e um amável buquê de flores", disse Linda.



"Continuo sem acreditar que ele veio, nós não sabíamos da visita. Foi um choque quando seu guarda-costas disse que ele estava no carro, no estacionamento!", prosseguiu.





