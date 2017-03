13º salário para 146 mil aposentados e pensionistas do Rio será pago hoje Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 20h25





O Rioprevidência, fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, informou nesta noite de segunda-feira, 20, que pagará ainda hoje o 13º salário de 2016 a 146 mil servidores aposentados e pensionistas que recebem até R$ 3.200,00. A autarquia informou que serão depositados R$ 254,7 milhões, valor que representa o pagamento para 58% dos inativos e pensionistas do Rio.



Mais cedo, o Ministério Público Federal (MPF) no Rio confirmou que R$ 250 milhões recuperados nas investigações sobre o esquema de corrupção que seria chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral serão devolvidos ao Estado, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo EStado.



Na decisão que autorizou a antecipação da reparação ao Estado do Rio, lesado pelo esquema de corrupção, o juiz Marcelo Bretas diz que "são em princípio os maiores necessitados do universo de famílias que dependem dos pagamentos oriundos da Fazenda Estadual".



Haverá uma cerimônia amanhã, realizada pelo MPF e a Justiça Federal, para a entrega do valor. O evento será às 15h na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), com a presença do procurador-geral da República, Rodrigo Janot; do presidente do TRF-2, desembargador Poul Erik Dyrlund; do coordenador da força tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, Leonardo Cardoso de Freitas; e do procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Espíndola.







