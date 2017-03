Alckmin sinaliza que vai voltar a servir carne na merenda nas escolas em SP Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 20h05





Comentários via Facebook: Atualização: 20h45 de 20/03/2017



O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sinalizou ao Palácio do Planalto que vai rever a decisão da Secretaria de Educação do Estado que anunciou, na manhã desta segunda-feira, 20, a suspensão temporariamente da utilização de carne na merenda das escolas paulistas.



Esta medida preocupou muito o governo federal porque poderia gerar um efeito em cascata nos demais estados, agravando, ainda mais os problemas já enfrentados com o mercado em geral, por conta da Operação Carne Fraca, que detectou fraude na liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos no País.



Ao tomar conhecimento da medida, tanto o Ministério da Agricultura quanto o Planalto entraram em ação para tentar reverter o quadro. O governo federal teme também que esta suspensão possa ter um efeito ainda mais negativo no mercado externo, onde o Brasil luta para reverter os embargos já anunciados.



Uma medida como essa no mercado interno, reforça o discurso lá fora contra o produto brasileiro. A suspensão temporária foi anunciada por meio de uma circular expedida pela Diretoria de Alimentação e Assistência ao Aluno da Secretaria de Educação de São Paulo, às direções das escolas de São Paulo suspendendo o consumo de carne bovina, salsicha e peito de frango nos colégios. Os produtos seriam substituídos por outros produtos como ovos, sardinha, verdura, carne suína, entre outros.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão