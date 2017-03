Penélope Cruz viverá estilista Donatella Versace em American Crime Story Agência Estado Link



A terceira temporada de American Crime Story terá um pé na moda ao retratar o assassinato do estilista italiano Gianni Versace, morto nos Estados Unidos. Para recuperar o contexto, o roteiro da série vai incluir a personagem de Donatella Versace, irmã e então sócia de Giani. Ela será vivia por Penélope Cruz.



Com 10 episódios, a temporada, intitulada de Versace: American Crime Story, é baseada no livro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the largest failed manhunt in U.S. history, publicado em 2000. A série, ambientada em 1997, relata os assassinato de Versace (vivido por Edgar Ramirez), morto pelo gigolô Andrew Cunanan (que será interpretado por Darren Criss).



A terceira temporada está sendo produzida por Ryan Murphy (American Horror Story e Glee), Nina Jacobson e Brad Simpson - trio premiado no Emmy Awards pela primeira temporada da série, People x O.J Simpson, sobre o julgamento do ex-jogador de futebol americano e ator, O. J. Simpson. Ele foi acusado de matar a mulher e o amigo.



As gravações de Versace: American Crime Story começarão em abril deste ano, em Los Angeles e Miami. A estreia está prevista para 2018. A segunda temporada de American Crime Story, ainda não exibida, é sobre o furação Katrina, ocorrido em 2005 na região de New Orleans, nos Estados Unidos.







