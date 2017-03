Vida de gado: prefeito de Araçatuba se torna berranteiro por um dia Coluna Periscópio Link



Dayse Maria/Folha da Região - 17/03/2017 Dilador exibiu sua habilidade com o berrante em evento no qual houve apresentação de catira Dilador exibiu sua habilidade com o berrante em evento no qual houve apresentação de catira



Durante um evento no qual ocorreu uma apresentação de catira, na sexta-feira (17), no auditório da Prefeitura de Araçatuba, o prefeito Dilador Borges (PSDB) ostentou seus dotes rurais. Ele tomou o berrante das mãos de um dos presentes e impressionou a todos com sua habilidade em tocar o instrumento.



Os assessores ficaram surpresos, pois desconheciam o talento do tucano. Vale lembrar que Dilador é nascido e criado na roça, como ele costuma sempre dizer. (Ronaldo Ruiz Galdino)





