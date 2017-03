Ipem autua duas padarias de Araçatuba por irregularidades Rafaela Tavares Link



Fiscais do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) constataram irregularidades em 5% de 79 produtos fiscalizados em padarias de Araçatuba. As equipes do órgão visitaram nove estabelecimentos, dos quais dois foram autuados. Uma das padarias teve três irregularidades e outra uma. Em todas elas o problema apontado foi diferença de peso informado e real. Os exames da operação "Padoca Legal" foram feitos na quarta (15) e quinta-feira (16), porém os resultados foram divulgados na sexta-feira (17).



Em um dos casos, uma cocada tinha 21,3 gramas a menos do que deveria. Havia também uma rosca 10,6 gramas mais leve do que o informado. Outros problemas observados na fiscalização foi a falta de 7,8 gramas em damasco e 8,8 gramas em um pão de alho. As empresas autuadas pelo Ipem-SP terão dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão, dobrando em caso de reincidência, segundo o órgão.



FINALIDADE

Para o superintendente do Ipem-SP, Guaracy Fontes Monteiro Filho, a finalidade da intensificação da fiscalização é garantir que os consumidores paguem por itens compatíveis com as especificações informadas. “Também tivemos a oportunidade de orientar os comerciantes para que não cometam mais erros.”



Para proteger o consumidor, a equipe percorreu também estabelecimentos da capital do Estado, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São José do Rio Preto, São Vicente e Sorocaba. Ao todo, os fiscais verificaram 557 produtos, sendo encontradas irregularidades em 38, o que representa 7% do total. O órgão orienta o consumidor a ficar atento às informações descritas na embalagem, para evitar que seja lesado. Em caso de dúvidas, o mais indicado é pedir para usar a balança da própria loja para conferir o peso.





