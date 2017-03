Milton Mendes elogia elenco do Vasco e diz assumir maior desafio da carreira Agência Estado Link



Anunciado na noite deste domingo, o técnico Milton Mendes assumiu o comando do Vasco nesta segunda-feira, em substituição a Cristóvão Borges. E, ao ser apresentado oficialmente, o treinador de 51 anos fez elogios ao clube e ao elenco do time e admitiu que treinar a equipe carioca será o "maior desafio" de sua carreira.



"Agradeço ao presidente por esta oportunidade de estar no Vasco. A felicidade é enorme. É o maior desafio da minha carreira como treinador", disse Mendes, na entrevista coletiva concedida ao lado do presidente Eurico Miranda. "O Milton Mendes jogou no Vasco, conhece o Vasco", disse o dirigente.



O novo treinador do Vasco não poupou elogios ao clube. "Estou muito feliz com a estrutura que encontrei aqui em São Januário. Conheço a equipe. Tem bons jogadores e um potencial enorme. E vamos procurar fazer com que essa equipe renda um pouco mais. Existe sim jogadores mais novos e mais velhos, melhor, menos novos. Isso dá um tempero especial para a equipe."



Milton Mendes pediu disciplina e comprometimento aos seus futuros comandados. "Eu sou um treinador que gosto da disciplina. Comprometimento, organização e disciplina são pontos importantes no trabalho", avisou o técnico.



Ele aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da torcida nesta Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. "O torcedor é extremamente importante para mim. Tão importante quanto os jogadores. Sei que eles irão nos apoiar", convocou.



Mendes vai substituir Cristóvão Borges, que foi demitido após a queda do Vasco na Copa do Brasil, no meio da semana passada. No fim de semana, o time foi comandado pelo ex-jogador Valdir Bigode no clássico com o Botafogo que terminou sem gols.







