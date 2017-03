Birigui terá show de rock, wheelling e exposição Da Redação Link



A Prefeitura de Birigui está dando apoio ao grupo de motos "Rolês Birigui", que no próximo dia 1º de abril vai organizar uma atividade com wheeling, show de rock, exposição de produtos relacionados a motos e churrasco. As informações foram passadas pela assessoria de imprensa de Birigui.



"Temos um grande público adorador do motociclismo. Este tipo de evento merece apoio da administração, que pode colaborar sem gastar um centavo", disse Salmeirão. O chefe do Executivo disse que a Guarda Municipal irá colaborar com trânsito e o Deptrans com a parte de sinalização próxima do evento.



ENTRETENIMENTO

A ação irá acontecer na rua Sebastião Custódio, no Alto Silvares (rua atrás do Poupatempo Birigui). As atividades começam às 12h. "Agradeço ao prefeito e ao presidente da Câmara. Estamos organizando um evento que visa oferecer entretenimento aos adoradores do motociclismo. Como teremos apresentações na rua, procuramos a Prefeitura e a Câmara para que façamos tudo dentro do regramento previsto", comentou o organizador do evento, Juninho Romão.



Outras informações da ação, que comemora o aniversário de 2 anos do "Rolês Birigui", podem ser obtidas pelo fone (18) 99725-3025.





