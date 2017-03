Com seis protocolos abertos, moradora reclama do Atende Fácil Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 14h29





Comentários via Facebook: Atualização: 14h31 de 20/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 17/03/2017 Secretária diz que há um ano e meio fez a primeira queixa do buraco no posto de atendimento Secretária diz que há um ano e meio fez a primeira queixa do buraco no posto de atendimento



"Não tenho mais condições emocionais e físicas para ir até o Atende Fácil abrir outro protocolo", diz a secretária-executiva Mariana Fabrício da Silva, de 29 anos, que mora na rua Doutor José Coelho Júnior, próximo ao 355, no bairro Umuarama, em Araçatuba. Ela reclama de dois buracos que se formaram em frente a sua casa, há um ano e meio. Mariana disse que os buracos se formaram em frente ao seu portão e ela tem dificuldades para sair de casa.



"O buraco está tão fundo que eu já caí três vezes com a minha moto enquanto saia de dentro da minha casa. Meu marido colocou blocos dentro para ver se melhora um pouco a situação, mas é um absurdo você pagar suas contas em dia e ter que passar por isso na porta de casa."

A secretária reclama da demora da Prefeitura em atender as reclamações feitas diretamente no Atende Fácil. "Desde fevereiro, eu já abri seis protocolos de reclamação, eles sempre dizem que vão arrumar o quanto antes, mas não aconteceu", ressaltou.



"A Prefeitura faz a população de besta, eles dizem que temos que fazer a reclamação dessa maneira para o serviço ser atendido mais rápido, mas não é isso que acontece, isso só nos faz perder tempo."



OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura informou que as solicitações feitas no Atende Fácil são registradas e encaminhadas aos setores competentes. A demanda referida está na fila do cronograma de atendimentos da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) e será atendida em breve, considerando o bom tempo.



