Brechó de asilo é revitalizado por ação de alunos do Senac

Brechó foi inaugurado no último dia 10 e funciona todas as quintas-feiras e domingos



Uma ação voluntária realizada por alunos do curso técnico de design de interiores, do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), possibilitou a revitalização do espaço onde funciona o brechó do Abrigo Ismael, em Araçatuba. O asilo é a única instituição exclusiva para mulheres de Araçatuba e hoje abriga 20 idosas, com capacidade de vagas preenchida.



Tudo começou quando a presidência do abrigo comentou da necessidade de reforma do espaço do brechó a voluntários do Senac, em outras ações promovidas pelo serviço no ano passado. "Eles abraçaram a ideia e mudaram completamente o espaço que antes a gente intitulava como Bazar da Pechincha e agora é o brechó. Parece uma loja de shopping”, disse a presidente do Abrigo Ismael, Rita de Cássia Zucon, ao lembrar que o local era poluído, visualmente. “A gente não aproveitava o espaço oferecido."



O brechó foi inaugurado no último dia 10 e funciona todas as quintas-feiras, das 14h às 16h30, e aos domingos, das 9h às 11h. “São vendidas roupas, bijuterias, enxovais, tudo com preço acessível. O valor arrecadado é investido na manutenção da entidade”, completou Rita.

A docente e mediadora de redes sociais do Senac, Edna Almeida Dias, foi a responsável por levar o pedido da reformulação do bazar aos docentes e alunos do curso técnico em design de interiores.



“Todos toparam imediatamente. A ação começou na segunda quinzena de fevereiro deste ano e o espaço foi inaugurado na última sexta-feira (10)”, contou Edna. Os recursos financeiros para compra de tinta e outros produtos usados na reforma foram arrecadados por meio de um brechó, promovido pelo Senac, em sua sede, na avenida João Arruda Brasil. “Os próprios alunos pintaram e fizeram um trabalho de organização de espaço, com distribuição de araras e colocação de cortinas”, explicou.



ENTIDADE

A entidade, localizada na rua Marcílio Dias, 129, no bairro São Joaquim, existe desde 1921. Além do apoio psicológico e social, o abrigo presta assistência médica. "Contamos com o trabalho de enfermagem, nutrição, assistência social, psicologia", citou a presidente do abrigo, ao lembrar que a estrutura física precisa de nova pintura. "Devagar, vamos fazendo."





