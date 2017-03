Avenida Café filho será interditada para reparos em viaduto Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 20/03/2017 - 14h18





Atualização: 14h39 de 20/03/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 01/11/2016 Ele chegou a ser interditado após danos causados provavelmente por um caminhão Ele chegou a ser interditado após danos causados provavelmente por um caminhão



A avenida Café Filho será interditada pela concessionária Via Rondon na manhã de terça-feira (21) para reparos na placa de acabamento do viaduto da rodovia Marechal Rondon (SP-300), que é administrada pela empresa.



A interdição total da passagem nesse trecho está prevista para começar as 8h e o trabalho deve ser concluído apenas às 17h de quarta-feira (23). Entretanto, as obras podem ter o cronograma alterado dependendo das condições climáticas. O viaduto que receberá reparos fica no quilômetro 531,7 da rodovia, tem 4,7 metros de altura e recebe o nome de José Balsalobre.



ANO PASSADO

No início de novembro de 2016, ele chegou a ser interditado após danos causados provavelmente por um caminhão que passou pelo local. A carga enroscou, fazendo com que placas de concreto usadas para tapar a lateral da estrutura se desprendessem.



Na ocasião, a interdição foi feita pela Guarda Municipal, para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Dois dias depois a concessionária retirou cinco placas de concreto que tinham sido danificadas, deixando as ferragens da estrutura expostas, e a passagem foi liberada.





