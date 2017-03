LeBron, Irving e Love somam 101 pontos em vitória do Cavaliers Agência Estado Link



Depois de poupar LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love na derrota para os Los Angeles Clippers no sábado à noite e receber uma bronca da NBA, o Cleveland Cavaliers viu seus três astros darem show. Ainda em Los Angeles, dessa vez contra o Lakers, os três somaram 101 pontos para comandarem a vitória por 125 a 120.



Irving foi o melhor dos astros, com 46 pontos. LeBron James somou 34, dando ainda sete assistências, enquanto Kevin Love anotou 21. Todos os demais atletas do time fizeram apenas 24 pontos. O trio acabou ofuscando a grande noite de D'Angelo Russell, que teve a melhor atuação da carreira, com 40 pontos.



Para deixar a noite do Cavaliers ainda melhor, o Boston Celtics deu vexame, perdendo para o fraco Philadelphia 76ers, fora de casa, por 105 a 99. Dario Saric foi o cestinha do jogo para os anfitriões, com 23 pontos. Pelo Celtics, Al Horford anotou 27.



Com esses dois resultados, o Cavaliers abriu na liderança do Leste. Agora soma 46 vitórias em 69 jogos, contra 44 do Celtics, que já realizou uma partida a mais. A temporada regular tem 82 rodadas e o Washington Wizards, com 42 vitórias em 69 jogos, também sonha em ficar com o primeiro lugar do Leste.



Em quarto, com 41 vitórias, aparece o Toronto Raptors. A equipe do Canadá também jogou no domingo à noite, vencendo o Indiana Pacers por 116 a 91, em casa, com sete jogadores marcando mais de 10 pontos. Lucas Bebê jogou por quatro minutos, sem pontuar.



Brigando pela liderança do Oeste, o San Antonio Spurs se recuperou de duas derrotas seguidas vencendo o Sacramento Kings por 118 a 102. Saindo do banco, Pau Gasol teve grande atuação, com 22 pontos, ajudando o Spurs a chegar à sua 53.ª vitória. O Golden State Warriors lidera com 55 - ambos fizeram 69 partidas.



BRIGA PELOS PLAYOFFS - Ainda sonhando com a classificação, o New Orleans Pelicans conseguiu sua segunda vitória seguida ao virar sobre o Minnesota Timberwolves por 123 a 109, em casa, com 28 pontos de Anthony Davis. Foi a 29.ª vitória da equipe, que se manteve na briga pela última vaga do Oeste contra Denver Nuggets (33 vitórias), Portland Trail Blazers (32) e Dallas Mavericks (30), além do próprio Timberwolves, que segue com 28 triunfos e foi ultrapassado. No domingo, o Blazers ganhou do Miami Heat por 115 a 104, enquanto que o Mavericks fez 111 a 104 no Brooklyn Nets.



Já no Leste há quatro vagas ainda em aberto, disputadas diretamente por Atlanta Hawks (37), Indiana Pacers (35), Milwaukee Bucks (34), Detroit Pistons (34), Miami Heat (34) e Chicago Bulls (33). No domingo, o Pacers perdeu do Raptors, o Bucks do Pelicans e o Heat do Blazers. O único a vencer foi o Pistons, que fez 112 a 95 no Phoenix Suns. Leandrinho não foi atualizado.



Confira os resultados deste domingo:



Brooklyn Nets 104 x 111 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 105 x 99 Boston Celtics

Detroit Pistons 112 x 95 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 123 x 109 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 116 x 91 Indiana Pacers

Miami Heat 104 x 115 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 118 x 102 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 120 x 125 Cleveland Cavaliers



Acompanhe a rodada desta segunda-feira na NBA:



Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Utah Jazz

Boston Celtics x Washington Wizards

Houston Rockets x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x New York Knicks







