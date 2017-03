Governo prevê permuta para reduzir gasto com aluguéis Agência Estado Link



O governo prepara o lançamento de um plano de permutas de imóveis para reduzir as despesas com aluguéis. A estratégia prevê a oferta de terrenos, casas e prédios da União em desuso em troca de imóveis hoje alugados para abrigar órgãos federais.



As primeiras permutas, estabelecidas com os proprietários dos imóveis atualmente alugados pelo governo, deverão ser divulgadas no próximo mês, de acordo com informações obtidas pelo jornal O Estado de S. Paulo.



Além dessa nova iniciativa, o Ministério do Planejamento pretende impor ritmo na política de alienação de imóveis da União que atualmente estão desocupados.



Técnicos da Secretaria de Patrimônio da União estão incumbidos de identificar os imóveis prioritários para levar adiante essa política. Não há, no momento, uma meta de quantas unidades poderão ser vendidas. De acordo com a pasta, para conter os gastos, também foi publicada há uma semana uma portaria que suspende novos contratos de aluguéis de imóveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







