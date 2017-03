Tribunal é esvaziado em Paris após telefonema com ameaça de bomba Agência Estado Link



O polo financeiro do Tribunal de Grande Instância de Paris foi esvaziado nesta manhã de segunda-feira, após um telefonema anônimo indicar a presença de uma bomba no edifício, informou a polícia de Paris.



No momento, a polícia está à procura de possíveis explosivos no local e nos quarteirões ao redor do prédio, que está localizado no centro de Paris, perto da Ópera Garnier.



Um funcionário, que não quis se identificar, disse que falsas ameaças de bomba são uma ocorrência frequente na capital francesa.



O prédio abriga os juízes e promotores que investigam irregularidades ligadas às áreas econômica e financeira. Atualmente, eles investigam suspeitas de concessão de empregos fantasmas envolvendo o candidato da direita François Fillon e Marine Le Pen, da Frente Nacional.



Na semana passada, uma carta-bomba explodiu no escritório francês do Fundo Monetário Internacional (FMI), deixando uma pessoa com ferimentos leves. A França permanece sob estado de emergência desde uma série de ataques de terroristas nos últimos anos. Fonte: Associated Press







