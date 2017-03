Rapaz de 22 anos cai de Biz em rodovia e morre atropelado Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Domingo - 19/03/2017 - 21h40





Comentários via Facebook: Atualização: 21h49 de 19/03/2017

Fotos: Roni Willer/Colaboração - 19/03/2017 e reprodução Motoneta Biz conduzida por Sakata (destaque) caiu no acostamento após ele perder o controle Motoneta Biz conduzida por Sakata (destaque) caiu no acostamento após ele perder o controle







Fotos de Roni Willer/Colaboração





A tragédia aconteceu por volta de 20h30. O mestre de obras Jorge Lucas Maciel Sakata, que morava em Andradina, conduzia uma Honda Biz quando perdeu o controle. Não se sabe o motivo. A motoneta caiu no acostamento e ele na pista, sendo atropelado em seguida. Ele morreu no local.



TENTOU DESVIAR

A motorista de um Fiat Uno, com placas de Três Lagoas (MS), tentou desviar do corpo e acabou sendo atingida por um Sandero de Presidente Prudente (SP). O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas já encontrou Sakata morto.



Sua mãe, que mora em Castilho, precisou de atendimento no pronto-socorro ao saber da notícia. O rapaz deixou uma filha de 5 anos. (Colaborou José Marcos Taveira)

