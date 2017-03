Federer bate Wawrinka nos EUA, ganha o seu 25º Masters e o 90º troféu na carreira Agência Estado Link



Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, Roger Federer escreveu neste domingo, nos Estados Unidos, mais um capítulo de glória de sua impressionante carreira. O tenista suíço venceu o seu compatriota Stan Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, após 1h20min, para faturar o título do Masters 1000 de Indian Wells.



Este foi nada menos do que o 25º troféu de um Masters 1000 conquistado por Federer, atual décimo colocado do ranking da ATP, e a sua emblemática 90ª taça de simples no circuito profissional. Para completar, o suíço agora comemora a condição de pentacampeão em Indian Wells, onde também ficou com o título em 2004, 2005, 2006 e 2012, se igualando assim também ao sérvio Novak Djokovic como maior vencedor desta competição.



Depois de longo tempo afastado das quadras no ano passado por causa de uma cirurgia no joelho, o suíço assim consolidou ainda mais o seu grande retorno e início de temporada, na qual ampliou o seu recorde de títulos de Grand Slam ao triunfar em Melbourne, no Aberto da Austrália. Foi o segundo troféu obtido por ele em duas finais no ano, no qual só disputou três torneios até aqui - ele também foi surpreendido na segunda rodada do ATP 500 de Dubai, no final do mês passado.



Embora hoje seja "apenas" o décimo colocado da ATP, posição impensável para um tenista que passou anos e anos consecutivos ao menos no Top 3, Federer acabou confirmando o seu favoritismo diante de Wawrinka, pois conquistou neste domingo a sua 20ª vitória em 23 confrontos com o compatriota, atual terceiro tenista do mundo.



Neste ano mesmo, Federer havia superado o velho conhecido nas semifinais do Aberto da Austrália, onde venceu por 3 sets a 2, para ir à decisão na qual também triunfou em um jogo épico de cinco sets diante do espanhol Rafael Nadal, em janeiro.



Essa também foi a quarta seguida vitória de Federer sobre Wawrinka, que só conseguiu levar a melhor sobre o seu compatriota nos Masters 1000 de Montecarlo de 2009 e 2014 e na edição de 2015 de Roland Garros, sempre em piso de saibro. Em Indian Wells, por sua vez, o ex-número 1 do mundo já havia superado o próprio Wawrinka em 2011 e 2013.



Aos 35 anos, Federer também não ganhava um título de Masters desde 2015, quando faturou a taça em Cincinnati. E, ao ser campeão com esta idade, o suíço se tornou o mais velho tenista a ter conquistado o título em Indian Wells, superando um feito do também lendário Jimmy Connors, que ostentava esta condição desde 1984, quando ganhou a competição norte-americana aos 31 anos.



Já o seu compatriota batido neste domingo lutava pelo seu 16º troféu de simples e ampliou o jejum que dura desde foi campeão do US Open do ano passado, no início de setembro, então superando Djokovic na decisão.



Na partida deste domingo, Federer voltou a exibir a habitual eficiência no saque ao confirmar todos sem oferecer nenhuma chance de quebra no primeiro set, no qual converteu o único break point cedido por Wawrinka para fazer 6/4.



Já na segunda parcial, Wawrinka conseguiu colocar mais pressão sobre o serviço do seu compatriota e aproveitou uma de três oportunidades de ganhar games no saque do rival. O favorito, porém, conquistou mais duas quebras em quatro oportunidades e liquidou o confronto em 7/5.



O triunfo deste domingo também fará Federer assumir a sexta posição da ATP, cujo ranking voltará a ser atualizado nesta segunda-feira.







