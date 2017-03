Com boa atuação do trio MSN, Barcelona vira sobre o Valencia e encosta no Real Agência Estado Link



O Barcelona se recuperou da derrota para o Deportivo La Coruña na última rodada ao venceu o Valencia por 4 a 2, de virada, neste domingo, no Camp Nou, graças a uma boa atuação do trio Neymar, Messi e Suárez. O brasileiro deu duas assistências (uma de lateral), o argentino marcou duas vezes e o uruguaio balançou as redes em uma oportunidade, além de ter sofrido um pênalti.



O resultado levou o time catalão aos 63 pontos, na segunda colocação, a dois de distância do Real Madrid. A equipe visitante está em 14º lugar, com 30. Além da tarde inspirada do trio ofensivo, o Barcelona atuou por todo o segundo tempo com um jogador a mais.



Enquanto os times estavam com o mesmo número de atletas, a partida foi bastante equilibrada. O Valencia saiu na frente do marcador aos 29 minutos, com Mangala, de cabeça. A reação do Barcelona veio cinco minutos mais tarde. Neymar cobrou lateral pela esquerda com rapidez e deixou Suárez na cara do gol. O centroavante uruguaio invadiu a área e tocou na saída do goleiro brasileiro Diego Alves.



Os anfitriões continuaram a pressão e conseguiram virar aos 44. Suárez recebeu lançamento na área, ganhou na corrida de Mangala e foi puxado. Pênalti e expulsão de Mangala. Messi cobrou forte no meio do gol e colocou o Barcelona em vantagem.



Mas não deu nem tempo de comemorar. No minuto seguinte, Rakitic vacilou e deixou Gayá receber lançamento, entrar na área e rolar para Munir, que tocou na saída de Ter Stegen: 2 a 2.



Com o time mais organizado no segundo tempo e aproveitando o fato de estar com um jogador a mais, o Barcelona teve certa tranquilidade na segunda etapa para garantir a vitória. Aos 6, Suárez tocou para Neymar, que invadiu a área e bateu colocado para ótima defesa com os pés de Diego Alves. No minuto seguinte veio o gol. Messi recebeu livre na direita da área, e chutou rente à trave: 3 a 2



O Valencia já não tinha mais muita força para pressionar o adversário. Neymar teve mais uma boa oportunidade aos 30, mas acertou uma cobrança de falta no travessão. O brasileiro fazia uma boa partida e no minuto final arrancou pela esquerda, se aproximou da área, olhou e encontrou André Gomes livre. O português, que havia entrado no lugar de Rafinha Alcântara, tocou colocado e sacramentou a vitória.



O Barcelona agora volta a campo somente daqui duas semanas por conta da pausa provocada pelos jogos das seleções europeias pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Em 2 de abril visitará o Granada, penúltimo colocado do Espanhol. No mesmo dia, o Valencia receberá o Deportivo La Coruña e o líder Real Madrid jogará em casa contra o Alavés.







