Grêmio só empata com o Veranópolis em casa e fica em 3º lugar no Gaúcho Agência Estado Link



Domingo - 19/03/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





Naquele que foi o primeiro jogo do reforço Lucas Barrios como titular do ataque do Grêmio, depois de ter sido contratado junto ao Palmeiras, o time tricolor não passou de um decepcionante empate por 1 a 1 com o Veranópolis, em sua arena, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.



Com o resultado, a equipe ficou com 13 pontos no terceiro lugar e desperdiçou a oportunidade que tinha de retomar a vice-liderança, agora ocupada pelo Caxias, que no último sábado superou o Juventude por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 14 pontos.



O Veranópolis, por sua vez, chegou aos mesmos 13 pontos do Grêmio, mas figura no quarto lugar por estar em desvantagem nos critérios de desempate. Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Ypiranga, sofrida fora de casa, no sábado, o Novo Hamburgo permanece na liderança isolada, com 18 pontos.



Com uma série de desfalques, pois não pôde contar com Geromel, Maicon, Bolaños, Marcelo Grohe, Douglas, Beto da Silva e Maxi Rodríguez, o Grêmio saiu atrás no placar após ver o Veranópolis marcar aos 25 minutos. Depois de receber longo lançamento ainda do campo de defesa, Gustavo dominou pela esquerda do ataque, girou na frente de Léo Moura, que apenas cercava de longe, e arriscou o chute de fora da área. A bola quicou e enganou o goleiro Léo, que acabou falhando no lance.



Nos acréscimos do tempo normal, quase aos 46, o Grêmio chegou a empatar o jogo com Barrios, mas o atacante estava impedido, em posição flagrada pela arbitragem após o paraguaio completar um passe da direita de Ramiro, este último dando assistência após ser lançado por Luan. Indignado com a marcação do impedimento, que de fato existia, Barrios chegou a levar um cartão amarelo no intervalo por reclamação com a arbitragem no intervalo.



Aos 4 minutos da etapa final, porém, o time gremista chegou ao empate. Ramiro lançou do meio-campo para Luan, que recebeu dentro da área, iludiu a marcação de dois defensores com uma matada no peito, girou e finalizou para o gol.



Depois do empate, entretanto, o Grêmio não teve mais competência para virar o jogo. Barrios, de quem a torcida esperava mais, acabou decepcionando e foi sacado para a entrada de Everton já aos 18 minutos da etapa final. Ele saiu, porém, aparentemente por ter acusado um problema na virilha, motivando a substituição feita pelo técnico Renato Gaúcho.



Após só empatar em casa, o Grêmio voltará a jogar pela competição estadual na quarta-feira, quando encara o líder Novo Hamburgo, às 19h30, fora de casa.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão