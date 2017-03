Anitta responde a comentário machista em vídeo com Nego do Borel Agência Estado Link



Domingo - 19/03/2017 - 16h05





Comentários via Facebook:





Anitta não deixou barato um comentário machista publicado em um vídeo postado por Nego do Borel. No Instagram, as imagens mostram os dois dançando ao som do novo hit que lançaram com Wesley Safadão, Você Partiu meu Coração.



"Essa ele já passou a vara algumas vezes... Será?? Kkkk", insinuou um internauta. Anitta não engoliu a falta de respeito e deu uma lição no rapaz. "Ninguém passa a vara em ninguém, querido. Nem todo homem tem essa mentalidade medíocre de que uma mulher que dança e usa a roupa que quer tem que ser desrespeitada ou ser 'comida' como você deve dizer", começou o texto.



O comentário recebeu quase três mil curtidas até a tarde deste domingo, 19, e a cantora foi bastante elogiada por outros internautas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão