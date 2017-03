Participante do 'The Voice Kids' canta 'Trem Bala' e internet reage emocionada Agência Estado Link



O programa The Voice Kids costuma ser um dos assuntos mais comentados no Twitter sempre que passa na televisão.



Neste domingo, 19, não foi diferente. Além da torcida dos 'tuiteiros' para que as garotas do time de Ivete Sangalo formassem uma girlband, a rede social pirou quando a participante Mariana de Medeiros cantou Trem Bala.



O sucesso de Ana Vilela emocionou pela letra, mas a garota foi eliminada do programa.







