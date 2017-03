25 anos sem a arquiteta modernista ítalo-brasileira Lina Bo Bardi Talita Rustichelli Link



Domingo - 19/03/2017 - 15h45





Comentários via Facebook:

Divulgação Lina foi uma das mulheres que ajudaram a desenhar a paisagem da cidade de São Paulo Lina foi uma das mulheres que ajudaram a desenhar a paisagem da cidade de São Paulo



Lina Bo Bardi era uma mulher decidida. É o mínimo que se pode esperar de alguém que esteve à frente de projetos notáveis da arquitetura brasileira, como o Masp (Museu de Arte de São Paulo) e o Sesc Pompeia.



Nesta segunda-feira (20), se completam 25 anos da morte da arquiteta modernista ítalo-brasileira, que partiu aos 78 anos na Casa de Vidro que ela mesma projetou e que hoje abriga o Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, na capital paulista.



Lina foi, ao lado da artista plástica Tomie Ohtake e da urbanista Rosa Kliass, uma das mulheres que ajudaram a desenhar a paisagem da cidade de São Paulo. Mudou-se para o Brasil em 1946, com o final da Segunda Guerra Mundial, com o marido Pietro Maria Bardi, e por aqui estabeleceu contatos e se tornou referência em seu segmento.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão