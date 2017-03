Romance e diversão com pitadas europeias nas serras gaúchas Ana Cristina Cenci Link



Domingo - 19/03/2017 - 15h33





Atualização: 15h39 de 19/03/2017

Arquivo pessoal Ana Carolina Barros, de Araçatuba, com o marido, em visita ao Mini Mundo Ana Carolina Barros, de Araçatuba, com o marido, em visita ao Mini Mundo



Para quem gosta de um clima mais ameno no verão e quer ter uma experiência um pouco mais friiiiiiia no inverno, esse é o destino ideal. Para namorar, para tentar ver a tão sonhada neve, que no Brasil nunca se sabe quando e se vai cair, para comer bem e curtir um clima “a la Europa”, seja bem-vindo às serras gaúchas.



Chegar às serras pode ser uma aventura. O GPS nos dá aproximadamente 1,3 mil km, saindo de Araçatuba, ou, 4 horas e 35 minutos de voo, o que pode ser mais agradável. Várias operadoras trabalham com pacotes de viagem, que já incluem passagem, hospedagem e até alguns passeios. Vale a pena consultar.



Para sair de Araçatuba, é necessário pousar em Porto Alegre e depois seguir de carro para Gramado, viagem que tem cerca de 110 km. Se for alugar um carro, prefira um com ar-condicionado, pois, devido ao frio, os vidros embaçam e não é agradável ficar com as janelas abertas...





