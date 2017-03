Policial afirma em depoimento que estudante estava embriagado Lázaro Jr. Link



Leonardo Moreno/Folha da Região - 28/12/2013 Amigos e familiares de Carla realizaram manifestação pela paz no trânsito, com cerca de 200 pessoas Amigos e familiares de Carla realizaram manifestação pela paz no trânsito, com cerca de 200 pessoas



O policial militar rodoviário que atuou na ocorrência da colisão que resultou na morte da vendedora Carla Roberta Rodrigues Matara, 32 anos, em dezembro de 2013 em Araçatuba, afirmou em depoimento que o estudante Caio Castanheira Nobre Cruz, 23, estava embriagado.



Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo na direção de veículo (sem intenção) e a Justiça aguardava o depoimento dessa testemunha, por carta precatória, para marcar a audiência de instrução e julgamento do caso.



O policial foi até o local da colisão, a rotatória das avenidas Saudade e Joaquim Pompeu de Toledo, para submeter o estudante ao teste do bafômetro, mas ele se recusou. De acordo com ele, ao chegar ao local, Cruz estava dentro da viatura da Polícia Militar e, ao se aproximar, percebeu o cheiro de bebida alcoólica.



Após recusar o bafômetro, o réu foi retirado da viatura para ser levado ao plantão policial, mas mal conseguia ficar em pé, segundo o policial.



A audiência de instrução e julgamento do caso foi marcada pela Justiça para 16 de maio, a partir das 14h30. O caso tramita na 2ª Vara Criminal de Araçatuba, sob responsabilidade do juiz Wellington José Prates.





