Geração de empregos é principal desafio de Tarek

Alexandre Souza/Folha da Região - 17/03/2017 "Vamos ter laboratórios na área de educação. Acho que tudo isso não é gasto. É um investimento"



Além da grande quantidade de chuva no mês de janeiro, que provocou problemas em ponte e causou interdição em diversos pontos de estradas municipais, o prefeito de Guararapes, Tarek Dargham (PTB), disse que um dos principais obstáculos a ser superado em seus primeiros dias de governo é o desemprego.



Porém, para amenizar esse problema, ele aguarda a resposta de uma empresa de confecções que deseja se instalar na cidade. Após isso, será possível decidir onde ficará a área para a instalação de um barracão, que será destinado a uma incubadora de empresas. “Eu quero ver se ainda neste ano ou até o início do ano que vem esse barracão comece a ser feito”, afirmou Tarek.



Uma notícia que o animou foi a incorporação da Unialco, usina do município, por uma grande empresa do setor, com a promessa de aumentar o quadro de funcionários e produção. “Acaba tendo mais emprego e recolhimento de imposto”, comentou o chefe do Executivo de Guararapes, o quarto entrevistado da série “Sua Cidade em Discussão”.





