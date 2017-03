Também com lesão no cotovelo, Djokovic vira mais uma baixa em Miami Agência Estado Link



Domingo - 19/03/2017 - 15h20





Comentários via Facebook:





Um dia depois de perder o número 1 Andy Murray, o Masters 1000 de Miami anunciou que também não terá o número 2 do mundo, o sérvio Novak Djokovic em suas quadras, na próxima semana. Assim como o britânico, o tenista da Sérvia alegou lesão no cotovelo para desistir da competição norte-americana.



"Novak Djokovic foi forçado a desistir do torneio por causa de uma lesão no cotovelo. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso campeão", anunciou a organização do Masters de Miami. Djokovic é o atual tricampeão da competição. Ao todo, o sérvio tem seis troféus em Miami.



"Eu gostaria de me desculpar com os fãs e com o público que comprou ingressos para me ver jogar. Infelizmente, estou machucado e não poderei competir neste ano", declarou o vice-líder do ranking, que ainda não emplacou boa sequência na temporada. Ele foi campeão em Doha, na primeira semana do ano, e depois decepcionou no Aberto da Austrália e no Masters de Indian Wells.



Trata-se da segunda grande baixa do Masters de Miami. No sábado, foi a vez do líder do ranking desistir do torneio por conta de uma lesão no cotovelo direito. Tanto Murray quanto Djokovic não anunciaram data certa para seus retornos ao circuito. No entanto, devem voltar no Masters 1000 de Montecarlo, no primeiro grande torneio do giro de saibro europeu, em abril.



As duas baixas podem favorecer o brasileiro Thiago Monteiro. Com a ausência de Djokovic, ele ficou a apenas uma desistência de entrar direto na chave principal de Miami. Se isso se confirmar, será a segunda chance do número 77 do mundo num torneio deste nível. A primeira aconteceu na semana passada, em Indian Wells.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão